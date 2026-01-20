Rocco Tanica ha rivolto alcune critiche dirette a Francesca Albanese, attirando l’attenzione sul tema dell’istituto alberghiero. Le sue battute, mirate e senza fronzoli, hanno contribuito a riaccendere il dibattito sulla situazione e sul futuro di questa scuola, coinvolgendo anche questioni più ampie legate all’istruzione e alla formazione nel settore. Un intervento che, pur nella sua semplicità, evidenzia l’importanza di affrontare con serietà le sfide del sistema scolastico

Le battute di Rocco Tanica entrano e scuotono il dibattito politico nostrano. Il motivo è presto detto: tra i destinatari delle sue critiche divertenti ma schiette c’è anche Francesca Albanese. Giurista italiana, esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ma, soprattutto, al centro delle polemiche da un anno a questa parte per le sue posizioni molto nette sullo scacchiere internazionale e, in particolare, sul governo israeliano e non solo. Tanica, pseudonimo di Sergio Conforti, tastierista, compositore e comico italiano, co-fondatore del gruppo Elio e le Storie Tese non ha perso tempo e ha attaccato l’ennesima stella della sinistra italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'istituto alberghiero non decolla". La stoccata di Rocco Tanica all'Albanese

Francesca Albanese irrisa da Rocco Tanica: "L'istituto alberghiero non decolla"Recentemente, Rocco Tanica ha commentato in modo critico l’istituto alberghiero, affermando che

Rocco Tanica smonta Francesca Albanese e bacchetta la "cura" della relatrice OnuRocco Tanica ha commentato le dichiarazioni di Francesca Albanese riguardo alla situazione in Iran.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'open day sulla cultura del caffè e del Latte Art; Liceo dell’accoglienza: l’Horeca si compatta per rilanciare l’alberghiero; Eugenia Carfora racconta la trasformazione dell'Istituto Morano di Caivano: da scuola con lavanderia abusiva e 20 studenti a polo educativo con 700 iscritti e indirizzo alberghiero; Napoli, niente lezioni di cucina in cinque alberghieri: bando bloccato.

L’Alberghiero di Erice verso una nuova sede in via Salemi - L’Istituto Superiore Alberghiero Florio di Erice si prepara, a partire dal mese di giugno, al potenziamento delle attività formative con una nuova sede ... itacanotizie.it

SUCCESSO OPEN DAY ISTITUTO ALBERGHIERO - Una partecipazione straordinaria per l’Open Day dell’Alberghiero, svoltosi domenica 18 gennaio 2026 dalle 9 alle 12:30 ... lagone.it

Successo per l’Open day dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

L’idea di trasformare l’istituto alberghiero in “liceo dell’accoglienza” raccoglie consensi trasversali nel mondo Horeca: per Solidus, Fipe, Ehma, Noi di Sala e Fic è una leva per ridare appeal al percorso x.com