L’ICE e il laboratorio americano dello Stato di sorveglianza

Da alcune settimane, Minneapolis ospita un intervento massiccio delle forze dell’ICE, l’ente statunitense incaricato di immigrazione e dogane. Con circa 3.000 agenti presenti, l’operazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e alimentato un clima di tensione nella comunità. Questa situazione evidenzia le dinamiche della politica migratoria adottata dall’amministrazione Trump e le ripercussioni sul tessuto sociale della città.

Da qualche settimana Minneapolis è al centro di un inquietante esperimento sociale. I quasi 3 mila agenti dell’ ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement, arrivati nella città del Minnesota hanno portato inquietudine e paura tra la popolazione e alimentato un crescente sentimento di rabbia contro l’ amministrazione Trump. Ma hanno anche dimostrato che gli Stati Uniti stanno entrando in un’era della sorveglianza di massa. Le retate riempiono le pagine dei giornali e raccontano di una realtà quotidiana durissima per gli immigrati, che vengono “catturati” in barba a qualsiasi forma di tutela legale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

