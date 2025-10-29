Guida Sicura | concluse le lezioni di guida responsabile con la Polizia di Stato

Si sono tenuti 15 incontri, nel corso del 2025, nelle sedi formative di Poste Italiane di Salerno, dove funzionari e personale della Sezione Polizia Stradale di Salerno hanno illustrato ai dipendenti di Poste Italiane che quotidianamente utilizzano i veicoli per le proprie attività lavorative, le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

? EDUCAZIONE STRADALE. BOOM DI PRESENZE PER LE LEZIONI DI GUIDA SICURA CON “SARA SAFE FACTOR” Sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno il resoconto dell’evento voluto da ACI e SARA Assicurazioni, svoltosi giovedì nel Campu Vai su Facebook

“Guida Sicura”: concluse le lezioni di guida responsabile con la Polizia di Stato - L'iniziativa è stata promossa nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ... salernotoday.it scrive

Sicurezza stradale, a Vallelunga i corsi di guida in moto e scooter. «Così insegniamo a rispettare il Codice della strada» - Sul circuito, ogni sabato e domenica, decine di romani, anche minorenni, frequentano lezioni teoriche e pratiche per gestire situazioni di pericolo sulle due ruote. Da roma.corriere.it

A Positano alunni a lezione di guida sicura di bici e monopattini - Accade a Positano dove gli agenti della Polizia Municipale nell'ambito di un apposito progetto denominato ... Come scrive ilmattino.it