Il Milan ha annunciato il ritorno in Italia di un ex calciatore dell’Inter, che potrebbe unirsi alla rosa per la prossima stagione. Dopo due anni all’estero, il giocatore si prepara a vestire nuovamente i colori rossoneri, contribuendo alle strategie di squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri. Questa operazione mira a rafforzare l’organico e a offrire nuove soluzioni tattiche per il campionato in corso.

Il Milan ha messo nel mirino un ex calciatore dell’Inter che potrebbe arrivare in rossonero durante la prossima stagione per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Nome nuovo per il mercato del Milan anche se si tratta di un obiettivo in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a fare sul serio per riportarlo in Italia. Calciomercato Milan, occhi sull’ex Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Durante questi ultimi giorni di trattative per quello che riguarda il mercato invernale, il Milan andrà alla ricerca di un difensore centrale che possa sistemare il pacchetto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’ex Inter torna a Milano per vestire rossonero: il Milan lo riporta in Italia dopo due anni

Leggi anche: Il Milan, la Champions, l'Italia e...: storia di Petagna, che torna al gol a Monza dopo due anni da incubo

Leggi anche: Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Napoli, Politano nel tridente con Hojlund e Elmas Sky: sostituirà lui l'infortunato Neres, con Di Lorenzo che scala a destra. Juan Jesus torna titolare. L'Inter dovrebbe confermare Bisseck in difesa e l'ex Zielinski a centrocampo. https://www.ilnapolista.it/202; L'Inter Under 23 torna alla vittoria: La Gumina si sblocca, la Pro Patria si arrende; Stramaccioni torna al Friuli: Udinese compatta, Inter devastante davanti; L'Inter punta un grande ex. E Fofana dice no al Galatasaray...

L’ex Inter torna a Milano per vestire rossonero: il Milan lo riporta in Italia dopo due anniIl Milan è pronto a riportare in Serie A un calciatore dopo due anni con il giocatore in questione che ha vestito la maglia dell'Inter ... calciomercato.it

Inter, a Udine torna Lautaro dal 1': le ultime di formazioneA Udine si rivedrà dal primo minuto Lautaro Martinez, pronto a fare coppia con Pio Esposito. In mediana potrebbe rifiatare Zielinski, con Barella che farà reparto con Mkhitaryan e Sucic. Sulle fasce ... fantacalcio.it

Torna la Champions League per Inter e Arsenal: le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

D'Aversa torna su Inter-Napoli: "Gara bellissima, che però ha tolto qualcosa a entrambe" x.com