L’ex Collegio spicca il volo Dal Ministero 1,3 milioni Ma è tensione Lega-FdI

L’ex Collegio di Forlì, parte del progetto del nuovo Museo del Volo, riceverà un finanziamento di almeno 1,3 milioni di euro dal Ministero della Cultura. L’iniziativa, che includerà anche i mosaici dell’ex collegio aeronautico, rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio storico e culturale locale. Tuttavia, sullo sfondo, si registrano tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia riguardo alle modalità di gestione e alle risorse destinate al progetto.

Il futuro Museo del Volo, quello che comprenderà anche i mosaici dell’ex collegio aeronautico di Forlì, riceverà un finanziamento di almeno 1,3 milioni dal Ministero della Cultura. A darne l’annuncio è stata la presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. "Sull’entità esatta – spiega la deputata – torneremo non appena il provvedimento sarà licenziato. Risorse importanti che, grazie al Governo Meloni, potranno essere utilizzate per il restauro e il progetto museologico al fine di rendere definitivamente fruibili gli spazi adeguandoli a standard museali alti". Un annuncio, arrivato un paio di ore prima della visita agli stessi mosaici, organizzata dal segretario della Lega Romagna, l’onorevole Jacopo Morrone, insieme al sindaco, Gian Luca Zattini, al vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, e agli assessori Andrea Cintorino e Vittorio Cicognani, presso l’ex Collegio Aeronautico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex Collegio spicca il volo. Dal Ministero 1,3 milioni. Ma è tensione Lega-FdI Leggi anche: Castelnuovo spicca il volo. Sarzana costretto al pari Leggi anche: Hazbin Hotel: una seconda stagione che non spicca il volo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Tra le spese contestate dalla Procura di Roma al Garante della Privacy spicca una fattura di 6.000 euro dal macellaio. Se spiegate questa cosa a un norvegese, quello vi guarda e non capisce - facebook.com facebook "Gesù, e al proferir questo nome il cuore si intenerisce, lo spirito si commuove, l'anima spicca il volo alla speranza". San Giovanni Battista Scalabrini, 1878. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.