Lene la nuova energia è digitale | semplicità e trasparenza per le famiglie

Lene, la nuova energia digitale, nasce nel 2025 come Digital Company del Gruppo Enel. Con un approccio basato su semplicità e trasparenza, si rivolge alle famiglie, offrendo soluzioni energetiche più autonome e accessibili. In un settore in evoluzione, Lene mira a migliorare il rapporto tra utenti e fornitori, promuovendo un’esperienza più chiara e diretta.

Nel panorama dell'energia, profondamente trasformato dall'evoluzione digitale e da una crescente domanda di autonomia, emerge un nuovo attore capace di ridefinire il rapporto tra utenti e fornitori: si chiama Lene ed è la Digital Company del Gruppo Enel, attiva dal 2025. Nata per rispondere alle esigenze reali delle famiglie italiane, Lene rappresenta una svolta radicale: nessun adattamento al digitale, ma un sistema costruito interamente online. Ogni interazione – dalla sottoscrizione di un contratto alla gestione quotidiana della fornitura – è concepita per essere fluida, intuitiva e completamente priva di burocrazia.

