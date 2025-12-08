Lene la società del Gruppo Enel che trasporta la luce e il gas nel mondo digitale

Quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PER ANNI attivare luce e gas è stato l’opposto di un’esperienza digitale: moduli infiniti, call center, firme su fogli stampati. Oggi, però, il mercato delle utilities assomiglia sempre di più al settore tech. I cittadini si muovono tra comparatori online, firme elettroniche e app di gestione come fossero in un grande e-commerce dell’energia. In questo scenario – in cui le abitudini di consumo cambiano più rapidamente delle tecnologie – nasce LENE, la nuova digital company del Gruppo Enel, con un’ambizione precisa: rendere luce e gas semplici quanto acquistare un biglietto online. Il contesto è in fermento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lene la societ224 del gruppo enel che trasporta la luce e il gas nel mondo digitale

© Quotidiano.net - Lene, la società del Gruppo Enel che trasporta la luce e il gas nel mondo digitale

Scopri altri approfondimenti

lene societ224 gruppo enelLene, la società del Gruppo Enel che trasporta la luce e il gas nel mondo digitale - PER ANNI attivare luce e gas è stato l’opposto di un’esperienza digitale: moduli infiniti, call center, firme su fogli ... quotidiano.net scrive

lene societ224 gruppo enelLene (Gruppo Enel) punta su Fattoretto Agency per consolidare la visibilità organica online - In seguito a una selezione dedicata, l’agenzia di Massimo Fattoretto è stata scelta per la realizzazione di una serie di attività volte ad accrescere il posizionamento del brand sui canali digitali ... Si legge su engage.it

lene societ224 gruppo enelSemplicità, velocità e autonomia: Lene, la nuova energia per i clienti domestici - Gestire l’energia in modo autonomo, veloce e senza complicazioni è oggi una necessità concreta per molte famiglie. Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Lene Societ224 Gruppo Enel