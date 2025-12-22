Giorgia Meloni strega i ministri coi regali made in Italy Lollobrigida stuzzica il palato Le sorprese al Cdm prima di Natale

Giorgia Meloni ha scelto di sorprendere i ministri con regali di Natale interamente italiani, valorizzando il patrimonio culturale e produttivo del paese. Prima delle festività, il governo si è riunito per scambiarsi doni simbolici e significativi, mentre Lollobrigida ha attirato l’attenzione con proposte che stimolano il gusto. Un modo per rafforzare il senso di unità e identità nazionale in un periodo di riflessione e condivisione.

Si è data da fare quest'anno, Giorgia Meloni in quanto ai regali di Natale per i colleghi del governo. Al Consiglio dei ministri pre-natalizio, sul tavolo invece che il barattolo di Nutella infiocchettato la premier ha deciso di recapitare – uno a ciascuno – un pacco. All'interno, come ha anticipato Il Messaggero, ben due regali. Entrambi, rigorosamente, made in Italy. Cosa ha regalato Giorgia Meloni. Se dodici mesi fa era toccato a Ferrero, quest'anno la presidente del Consiglio ha deciso di puntare ancora sul tricolore. Uno svuota-tasche in porcellana di Ginori, con sopra raffigurata la Chiesa di San Miniato al Monte di Firenze, ed un diffusore di profumo da casa.

Meloni e il pacco di Natale ai ministri: porcellane Ginori e profumi. E Lollobrigida regala miele made in Italy - Giorgia Meloni ha fatto trovare sul tavolo circolare del Consiglio dei ministri un pacco regalo per tutta la squadra ... ilmessaggero.it

Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini - Giorgia Meloni presiede l’ultimo Consiglio dei ministri prima delle feste, il primo dopo il pasticciaccio brutto sulla Manovra. msn.com

