Giorgia Meloni strega i ministri coi regali made in Italy Lollobrigida stuzzica il palato Le sorprese al Cdm prima di Natale

Giorgia Meloni ha scelto di sorprendere i ministri con regali di Natale interamente italiani, valorizzando il patrimonio culturale e produttivo del paese. Prima delle festività, il governo si è riunito per scambiarsi doni simbolici e significativi, mentre Lollobrigida ha attirato l’attenzione con proposte che stimolano il gusto. Un modo per rafforzare il senso di unità e identità nazionale in un periodo di riflessione e condivisione.

Si è data da fare quest’anno, Giorgia Meloni in quanto ai regali di Natale per i colleghi del governo. Al Consiglio dei ministri pre-natalizio, sul tavolo invece che il barattolo di Nutella infiocchettato la premier ha deciso di recapitare – uno a ciascuno – un pacco. All’interno, come ha anticipato Il Messaggero, ben due regali. Entrambi, rigorosamente, made in Italy.  Cosa ha regalato Giorgia Meloni. Se dodici mesi fa era toccato a Ferrero, quest’anno la presidente del Consiglio ha deciso di puntare ancora sul tricolore. Uno svuota-tasche in porcellana di Ginori, con sopra raffigurata la Chiesa di San Miniato al Monte di Firenze, ed un diffusore di profumo da casa. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

