Lazio pioggia di miliardi in arrivo per le imprese | la Regione accelera su innovazione e investimenti

La Regione Lazio annuncia un importante incremento di fondi destinati alle imprese, con focus su innovazione e investimenti. Durante l’evento “Il Lazio che cresce 2026”, si è fatto il punto sullo stato di avanzamento del Programma Fesr 2021-2027 e sulle iniziative previste per il biennio 2026-2027, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

Roma, 20 gennaio 2026 – È stato presentato oggi nella Sala Tevere della Regione “ Il Lazio che cresce 2026 ”, l’evento dedicato allo stato di avanzamento del Programma Fesr 2021-2027 e alle misure che la Regione metterà in campo nel biennio 2026-2027 a sostegno del sistema produttivo regionale. All’incontro sono intervenuti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli, la direttrice dell’Autorità di Gestione del Pr Lazio Fesr 2021-2027 Tiziana Petucci e il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

