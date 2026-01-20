Lavrov | Rapporti con l’Italia al loro punto più basso Leader Ue vogliono parlare con Mosca? Possono telefonare

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che i rapporti tra Italia e Russia sono al loro punto più basso. Durante la conferenza stampa annuale di Mosca sulla politica estera, Lavrov ha sottolineato la difficile situazione delle relazioni bilaterali, aggiungendo che i leader europei interessati a dialogare con Mosca possono contattarla direttamente. Una presa di posizione che evidenzia il momento complesso delle relazioni tra i due paesi.

I rapporti tra Italia e Russia “sono al loro punto più basso”. Queste le parole usate dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nella conferenza stampa annuale sulla politica estera di Mosca. “Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia e il fatto che siano al loro punto più basso, mantengo le mie parole”, ha detto in modo netto Lavrov. Citato da Ria Novosti, il ministro ha poi affermato che l’Italia “rifiuta” l’arte russa: “Il governo italiano, o i governi delle regioni in alcuni casi, annullano tournée concordate dei nostri cantanti lirici, come è successo di recente con la tournée di Ildar Abdrazakov ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

