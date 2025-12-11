Sciopero generale del 12 dicembre la Cgil | Salari bassi e lavoro povero ecco le vertenze che porteremo in piazza

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con manifestazioni a Palermo, per protestare contro salari bassi e precarietà. I lavoratori si mobiliteranno in corteo, da Porta Felice a piazza Indipendenza, per mettere al centro delle vertenze le questioni che riguardano il mondo del lavoro e le politiche del governo Meloni.

I lavoratori al centro delle principali vertenze di Palermo saranno domani in corteo dalle 9.30, da Porta Felice a piazza Indipendenza, per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo Meloni.Lunga la lista delle categorie coinvolte: dagli ex Almaviva Contact. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Leggi anche: I kit di nail art più richiesti per il tuo negozio | scopri le tendenze del momento!

Leggi anche: Crisi di Coppia e Couple Pause | È il Momento di Riscrivere le Regole dell’Amore

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e settori coinvolti - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... Segnala fanpage.it