Lavoro | da Cdm ok a attuazione direttiva Ue permesso unico

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per attuare la direttiva UE 20241233, che introduce una procedura unica per la richiesta di permesso di soggiorno e lavoro per cittadini di paesi terzi. Questa normativa mira a semplificare le procedure amministrative e garantire diritti uniformi ai lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia e negli altri Stati membri.

