IA Nava Commissione Ue | Per cittadini va gestita a tutela privacy sul lavoro centrale direttiva sul salario minimo’

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale è molto pervasiva e può essere vista sotto diverse angolature. Da un certo punto di vista, il 90% dei lavoratori dell'Unione Europea utilizza dei dispositivi digitali e il 30% ne utilizza anche di avanzati, tipo i chatbox eccetera. Molti segnalano effetti positivi, per esempio nell'aiuto nella redazione di un testo, nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

L’inaugurazione alla Biblioteca “Pietro De Nava” per riflettere sui terremoti del passato e sulla prevenzione di oggi - facebook.com Vai su Facebook

"ALBERGO PONTE DI NAVA DI BELLI R. " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ue, Nava (Commissione): "Per cittadini Ia sul lavoro va gestita, centrale direttiva sul salario minimo' - L'intervista al direttore generale del Dg Emply: 'Fondamentale contrattazione collettiva e dialogo parti sociali, in arrivo Quality Jobs Roadmap' ... Lo riporta msn.com

L’Ue rivede le regole sull’IA: obblighi rinviati e nuove norme sulla privacy - La Commissione ha presentato il pacchetto Digital Omnibus: l’obiettivo è semplificare l’AI Act e il Gdpr per sostenere innovazione e competitività ... Si legge su repubblica.it

Ue lancia pacchetto digitale, focus su IA, dati e cybersecurity - Meno regolamentazione, più innovazione: la Commissione Ue lancia un nuovo pacchetto digitale che include l'omnibus per semplificare le norme in materia di intelligenza artificiale, dati e sicurezza ... Si legge su ansa.it