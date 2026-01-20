L'autopsia sul corpo di Federica Torzullo | Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto

Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto. L'indagine continua per chiarire le circostanze e identificare eventuali responsabili. I dettagli emergenti contribuiscono a ricostruire le ultime ore della vittima, nel rispetto della sensibilità del caso.

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia”Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati.

Federica Torzullo, un consigliere di Anguillara: “Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo”Federica Torzullo, consigliera di Anguillara, è stata recentemente vittima di un femminicidio, portando a due il totale di questi tragici episodi in città negli ultimi 14 anni.

