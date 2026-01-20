Il Laurilsolfato di sodio è un tensioattivo comune in molti prodotti per la cura personale, come shampoo e detergenti. Sebbene efficace nel creare schiuma, in concentrazioni elevate può provocare irritazioni a pelle, occhi e mucose. È importante conoscere la sua presenza nei cosmetici e valutare eventuali effetti collaterali, specialmente per pelli sensibili o soggetti predisposti.

Il laurilsolfato di sodio è una sostanza che trova ampio uso nei prodotti per l'igiene personale, per la pulizia della casa e in alcuni ambiti industriali. Si tratta di un tensioattivo, cioè di un composto in grado di legare acqua e grassi e rimuovere con efficacia sporco e residui. È questa proprietà che spiega la sua presenza in saponi, detergenti ma anche shampoo e dentifrici, dove contribuisce sia all'azione pulente sia alla formazione della schiuma. In generale, in concentrazioni adeguate e per tempi limitati, il laurilsolfato di sodio è considerato sicuro per la maggior parte delle persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laurilsolfato di sodio: dove si trova e quali sono i possibili effetti collaterali

