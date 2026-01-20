L’attore e regista Matt Damon ha condiviso una curiosa richiesta ricevuta da una piattaforma di streaming, spiegandone le motivazioni. Guardare un film al cinema differisce molto dal farlo a casa: Damon, anche produttore e sceneggiatore, si è spesso trovato ad affrontare richieste particolari. E voi, come gestite queste situazioni?

G uardare un film al cinema è molto diverso che farlo a casa propria: lo sa bene Matt Damon che da quando oltre che attore è anche produttore e sceneggiatore si è spesso trovato a dover fronteggiare richieste di ogni tipo, a volte anche un po’ insolite. Matt Damon, beato tra le “sue” donne: il red carpet di “The Rip” è un affare di famiglia X Leggi anche › Matt Damon sarà Ulisse in “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan Matt Damon: «Le persone guardano i film sul telefonino». L’ultima, in ordine di tempo è arrivata da Netflix. La piattaforma di streaming, per cui Damon ha realizzato The Rip insieme all’amico e collega Ben Affleck, ha un modo differente di intendere i film d’azione rispetto al cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore e regista ha raccontato una curiosa richiesta della piattaforma di streaming, spiegandone le ragioni: e voi, fate la stessa cosa?

