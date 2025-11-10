L' attore e regista rivela la sua abitudine più curiosa | andare ogni mattina in farmacia È uno dei miei luoghi preferiti ci ascolto la vita vera degli italiani

O spite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sul Nove, per presentare Vita da Carlo 4 su Paramount+, Carlo Verdone ha regalato un momento di irresistibile ironia e quotidianità. Con la spontaneità che lo contraddistingue, l’attore romano ha raccontato una delle sue abitudini più insolite: « Io vado sempre in farmacia, è uno dei miei luoghi preferiti ». Fazio, divertito, chiede spiegazioni: «Che vuol dire? Sempre? Ti alzi al mattino e vai in farmacia?». Verdone sorride e replica: « Innanzitutto, sono amico di tutti i farmacisti. Mi piace chiacchierare con loro del più e del meno. Ma io vado presto, quando aprono alle 8:20, non c’è nessuno, quindi chiacchieriamo, mi misurano la pressione, prendiamo un caffè». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore e regista rivela la sua abitudine più curiosa: andare ogni mattina in farmacia. «È uno dei miei luoghi preferiti, ci ascolto la vita vera degli italiani»

