Lang ha detto sì al Galatasaray | trattativa in dirittura di arrivo

Il futuro di Noa Lang sembra sempre più lontano da Napoli. L’esterno offensivo ha infatti accettato la proposta del Galatasaray e ora si attende solo il via libera definitivo del club azzurro per chiudere l’operazione La storia tra Noa Lang e il Napoli sembra ormai arrivata a un punto di svolta. L’esterno offensivo è sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray e l’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Il giocatore ha già dato il suo consenso alla destinazione e ora manca soltanto il via libera definitivo del club azzurro per completare l’affare. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito, accompagnato da un’opzione di riscatto a favore del club turco.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Lang ha detto sì al Galatasaray, Lucca non ancora al Nottingham Forest (Di Marzio)Lang ha scelto di trasferirsi al Galatasaray, mentre Lucca non ha ancora completato il passaggio al Nottingham Forest.

Lang ha detto sì al Galatasaray, Lucca non ancora al Nottingham Forest (Di Marzio)Il Napoli deve prima cedere: Lang e Lucca vicini all'uscita. Al momento il favorito in entrata è En-Nesyri ma il club vuole valutare bene ... ilnapolista.it

Romano: Lang ha detto sì al Galatasaray, ecco quando arriverà il via libera dal Napoli. Svelata la formula dell'affareCalciomercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, è intervenuto sul proprio canale YouTube per fare il punto della situazione sulla cessione di Noa Lang al Galatasaray. Calciomer ... msn.com

Schwoch senza filtri su Lang: “Così qualcosa non funziona” Le parole restano, soprattutto quando tornano a galla nei momenti decisivi. Stefan Schwoch, intervenuto a Radio TuttoNapoli, riprende e commenta duramente quanto detto da Noa Lang nella confer - facebook.com facebook

Lang Galatasaray, come detto nel video ieri se tutto va bene si chiude tra mercoledì e giovedì x.com