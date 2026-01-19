Lang ha detto sì al Galatasaray Lucca non ancora al Nottingham Forest Di Marzio

Lang ha scelto di trasferirsi al Galatasaray, mentre Lucca non ha ancora completato il passaggio al Nottingham Forest. Questa situazione rappresenta aggiornamenti importanti nel mercato del Napoli, come evidenziato da Gianluca Di Marzio durante la sua analisi a Sky Sport. Le trattative continuano a evolversi, offrendo uno sguardo chiaro sulle mosse recenti delle squadre coinvolte.

Gianluca Di Marzio fa il punto del mercato del Napoli a Sky Sport. «Cominciamo col dire che il mercato del Napoli ha determinati paletti, anche a livello di formule. Ossia se i calciatori escono in prestito, può prendere calciatori in prestito. Il Napoli deve innanzitutto concretizzare le uscite, sia Lang che Lucca sono a un passo dal salutare il Napoli almeno temporaneamente perché andrebbero via in prestito con diritto di riscatto. Lang può andare al Galatasaray in prestito, c’è la disponibilità del giocatore. Per quel riguarda Lucca, invece, c’è l’accordo col Nottingham Forest: prestito diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Lucca si avvicina al Nottingham Forest, mentre Lang è ormai vicino alla cessione al Galatasaray. Sono in fase di definizione anche alcune operazioni in entrata, che potrebbero rafforzare la rosa azzurra. Gli sviluppi sulle trattative sono in continua evoluzione, con l’obiettivo di completare il roster prima della chiusura del mercato.

Lorenzo Lucca si avvicina a una possibile cessione da Napoli, in cerca di più opportunità di gioco. Con il rientro di Romelu Lukaku e la presenza di Rasmus Hojlund, le chances di spazio per l’attaccante si riducono. Oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest sono interessate a lui, che potrebbe così trovare una nuova squadra in questa finestra di mercato.

