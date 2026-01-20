Laganà 1968 e Aism Messina | 4.000 km di solidarietà

Durante le festività natalizie, i clienti del panificio Laganà 1968 hanno scelto di acquistare i panettoni artigianali Natale Laganà, contribuendo a un gesto di solidarietà collettiva. Questa iniziativa ha permesso di sostenere l’AISM Messina, coinvolgendo un percorso di solidarietà che ha attraversato 4.000 km, unendo la comunità in un aiuto concreto per il territorio.

