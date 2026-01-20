La vita sospesa di mio fratello Alessandro è un racconto di ricordi condivisi e momenti speciali. Nonostante la differenza di età, il nostro rapporto è stato sempre autentico e intimo. Ricordo con affetto le occasioni in cui mi portava al cinema o in vacanza, testimonianze di un legame che ha segnato profondamente la nostra storia familiare.

"Nonostante la differenza di età avevamo un rapporto bellissimo. Mi portava al cinema, in vacanza con lui". A parlare e Elisabetta Fantazzini, sorella di Alessandro, che lavorava nell’azienda di famiglia, una concessionaria di veicoli industriali. Fu rapito da una banda quando aveva 28 anni, sotto casa sua ad Anzola, il 19 gennaio del 1986, e scomparve nel nulla nonostante la famiglia avesse pagato due miliardi di lire per il riscatto. Alessandro non è stato mai più ritrovato. "Quando lo rapirono – continua Elisabetta – io avevo 16 anni ma di mio fratello conservo ancora un ricordo bellissimo. Eravamo molto legati, era un grande appassionato di montagna, della neve, degli sci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

