La vicenda del rapimento di Cristina Mazzotti arriva a teatro con 5 centimetri d' aria

Il teatro civile fa tappa a Cesenatico con “5 centimetri d'aria”. La vicenda, che ripercorre il rapimento di Cristina Mazzotti del 1975, sarà al Comunale venerdì 23 gennaio alle 21. A cinquant’anni dal fatto criminale che lo ispirò, e a dieci dal debutto, lo spettacolo dedicato alla tragica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cristina Mazzotti, la storia a teatro. Violenza, soldi e disumanità. Nell’Italia segnata dai sequestriCristina Mazzotti porta in scena una narrazione che esplora temi di violenza, denaro e disumanità, ambientata in un’Italia segnata dai sequestri.

Leggi anche: La compagnia Teatro del Drago a Bari con 'Il rapimento del Principe Carlo'

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ucciso e sciolto nellacido, 30 anni fa la morte di Giuseppe Di Matteo; Cristina Mazzotti, la storia a teatro. Violenza, soldi e disumanità. NellItalia segnata dai sequestri; Una serie tv Netflix ha ispirato uno stalker nella vita reale: la storia vera è incredibile; Alessandro Fantazzini era mio fratello: rapito 40 anni fa e mai tornato. Non dimenticatevi di lui.

Uno stalker rapisce la vittima dopo anni di ossessione: lincubo reale e la serie tv a cui si è ispirato - Non è una semplice serie ma il racconto di una terribile storia vera: 13 anni di pedinamenti e minacce, fino al rapimento di una donna da parte di uno stalker. libero.it

Rapimento manager a Mosca, Pm Bologna chiede 15 anni per Umarov - Quindici anni per sequestro di persona a scopo di estorsione. E questa la richiesta avanzata dalla pm della Dda di Bologna, Beatrice Ronchi, nei confronti del 44enne uzbeko, Rinat Umarov, che il 15 ... ansa.it

A dieci anni dal rapimento e dall’omicidio al Cairo di Giulio Regeni, un documentario racconta la vicenda processuale (non ancora conclusa) e i tradimenti subìti dal giovane ricercatore. E il coraggio di una famiglia che non si è mai stancata di chiedere la verit - facebook.com facebook