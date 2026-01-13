Cristina Mazzotti la storia a teatro Violenza soldi e disumanità Nell’Italia segnata dai sequestri

Cristina Mazzotti porta in scena una narrazione che esplora temi di violenza, denaro e disumanità, ambientata in un’Italia segnata dai sequestri. La sua storia invita a riflettere sulle tensioni sociali e morali di un paese attraversato da momenti difficili. Attraverso il teatro, si apre uno spazio per comprendere le sfide e le complessità di un passato che continua a influenzare il presente.

Ci sono storie che ogni volta scuotono nel profondo. Come se loro malgrado avessero oggi il compito di rimettere in discussione le nostre certezze. L’orizzonte morale. I limiti (e le derive) dell’umano. E una di queste storie è senz’altro quella di Cristina Mazzotti, rapita il 30 giugno 1975. Aveva appena festeggiato i diciott’anni e la promozione in terza liceo classico. Figlia di una grande famiglia imprenditoriale, fu sequestrata a scopo estorsivo. Da Cosa Nostra. Ventotto giorni di prigionia brutale. Che ne causarono la morte per stenti. Con il suo corpo gettato in una discarica mentre i rapitori riscuotevano il riscatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

