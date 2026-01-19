La Vardera | Controcorrente non tollerata dai nostri stessi alleati noi fuori dal tavolo del campo progressista
La Vardera, nota per le sue posizioni indipendenti, si trova in una situazione di isolamento all’interno del cosiddetto campo progressista. Negli ultimi giorni, si è evidenziata una volontà di escludere il movimento dal dibattito politico, anche da parte di alcuni alleati. Questa dinamica evidenzia le tensioni e le sfide che caratterizzano il confronto interno a questa area politica.
"Il quadro delle ultime 72 ore dimostra una chiara volontà di fare fuori Controcorrente dal dibattito all’interno del cosiddetto campo alternativo a Schifani. Evidentemente alcuni soggetti non vedono il nostro movimento come una risorsa che parla al cuore dei siciliani, e che riporta al voto un elettorato che nessun altro movimento è in grado di riportare, ma come un soggetto ‘pericoloso’ che fuori da ogni schema mette paura ai suoi stessi alleati che, forse, hanno paura di perdere consensi. A noi non piace il politichese ed è giusto che i siciliani sappiano che, al momento, la nostra scelta è quella di sfilarci dal campo progressista, un campo confuso in cui spesso vale tutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Noi di Centro esprimiamo disponibilità al tavolo del campo largo proposto dai 5 Stelle, senza porre veti. Riteniamo importante avviare un confronto costruttivo e aperto, raggiungendo un’intesa che possa favorire un’azione politica condivisa in Campania. La volontà è di lavorare insieme per un percorso di stabilità e progresso, nel rispetto delle rispettive sensibilità e obiettivi.
