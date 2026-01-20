La spettacolare aurora boreale sulle Orobie -Foto Video

Tra il 19 e il 20 gennaio, nel cielo delle Orobie si è manifestata un'eccezionale aurora boreale, un fenomeno raro anche a latitudini più settentrionali. Questo spettacolo naturale ha regalato ai presenti luci sfumate e colori intensi, offrendo un'occasione unica per osservare un evento insolito nel Nord Italia. Di seguito, immagini e video catturano la bellezza di questa straordinaria manifestazione.

IL FENOMENO. Aurora boreale visibile nel Nord Italia: cieli colorati nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Lo spettacolo della Presolana vista dal Monte Pora. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, i cieli del Nord Italia sono stati teatro di un fenomeno suggestivo, abbastanza raro alle nostre latitudini: l’aurora boreale. Le sfumature luminose sono state immortalate anche dalle montagne bergamasche, con uno scatto condiviso sui social che mostra chiaramente il profilo della Presolana e delle Orobie sullo sfondo, fotografate dal Monte Pora.L’attività del Sole dietro lo spettacolo A provocare l’evento è stata una intensa perturbazione geomagnetica, classificata di livello G4, originata dall’arrivo sulla Terra di un potente flusso di particelle solari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La spettacolare aurora boreale sulle Orobie -Foto/Video L’aurora boreale vista dallo spazio: l’astronauta giapponese cattura la spettacolare immagineL’astronauta giapponese Kimiya Yui ha condiviso un video dell’aurora boreale ripreso dallo spazio. Leggi anche: Aurora boreale in Italia, spettacolo mozzafiato: ancora in tempo vederla! Le foto di questa notte Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ? Lo spettacolo dell'aurora boreale (anche) nei cieli bresciani - BresciaToday; Una cosa del genere non si era mai vista: che spettacolo l'aurora boreale sul Presena; Lo spettacolo delle aurore boreali nei cieli dell'Islanda: timelapse; Astronomia - Spettacolare aurora boreale sull'Europa. La spettacolare aurora boreale sulle Orobie -Foto/Video - aurora boreale visibile nel Nord Italia: cieli colorati nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Lo spettacolo della Presolana vista dal Monte Pora. ecodibergamo.it Aurora boreale sulle Dolomiti: il raro evento osservato in Italia e la sua spiegazione scientifica - Aurora boreale visibile sulle Dolomiti: un evento raro che rivela le dinamiche solari e geomagnetiche con effetti spettacolari. aerospacecue.it HO PORTATO IL MIO EX RAGAZZO A VEDERE L’AURORA BOREALE PER RICONQUISTARLO! *ce l’ho fatta* Ecco le foto e il video della spettacolare aurora boreale vista dalla webcam del ghiacciaio Presena - facebook.com facebook Aurora boreale visibile nel Nord Italia: cieli colorati nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Lo spettacolo della Presolana vista dal Monte Pora. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.