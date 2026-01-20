La scuola materna Tobagi di Bologna si trova ancora una volta a dover affrontare problemi legati al riscaldamento, costringendo i genitori a intervenire anticipatamente per il ritiro dei figli. La situazione, che si ripete, desta preoccupazione e disappunto tra le famiglie, che chiedono interventi immediati per garantire un ambiente sicuro e confortevole per i bambini.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Ci risiamo: la materna comunale Tobagi è al freddo. E i genitori sono obbligati ad andare a prelevare i figli anzitempo. Era accaduto il 7 gennaio scorso al rientro dalle vacanze di Natale. Di nuovo l’impianto di riscaldamento della materna di viale Zagabria è andato in tilt. Subito sono accordi i tecnici del Global Service, ma tanto basta, spiega il Comune, su 66 bimbi, 32 sono rimasti, gli altri sono andati a casa. “Al momento – fa sapere l’Amministrazione – le attività sono state organizzate nei locali dotate di pompe di calore”. La rabbia dei genitori. I genitori sono furibondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La scuola materna Tobagi di nuovo al freddo: genitori su tutte le furie

