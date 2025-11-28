Scuola materna al gelo per un guasto ai termosifoni | genitori sul piede di guerra
Cresce la rabbia tra i genitori dei piccoli alunni della scuola materna Don Milani di Orta di Atella, dove da due giorni le aule sono sprovviste di riscaldamento a causa di un guasto ai termosifoni. Una situazione che sta mettendo a dura prova bambini di appena tre o quattro anni, costretti a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
