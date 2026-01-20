La Ruota della Fortuna Flavio ha vinto più di 100mila euro ma non incasserà questa cifra

Nella puntata di lunedì 19 gennaio de La Ruota della Fortuna, Flavio ha raggiunto una somma superiore a 100.000 euro, ma non potrà incassare questa cifra. La serata si è distinta per l’importo elevato vinto, rappresentando uno degli appuntamenti più ricchi dell’attuale edizione. Un’occasione che ha catturato l’attenzione del pubblico, senza tuttavia portare a un incasso effettivo per il concorrente.

La puntata di lunedì 19 gennaio de La Ruota della Fortuna ha segnato una delle serate più ricche dell'attuale edizione. Flavio è tornato in studio da campione con un bottino già consistente di 50.700 euro e ha chiuso la serata superando la soglia simbolica dei 100 mila euro complessivi. Un risultato costruito manche dopo manche, culminato nella Ruota delle Meraviglie con una busta da 20 mila euro che ha fatto lievitare il totale. Come accade spesso nei quiz televisivi, però, la cifra annunciata in trasmissione non coincide con l'importo che il concorrente incasserà realmente. Anche in questo caso entrano in gioco tassazione, modalità di pagamento e costi tecnici che riducono sensibilmente il premio finale.

