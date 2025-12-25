La Ruota della Fortuna la campionessa perde ma non ha vinto davvero 76mila euro

La puntata del 24 dicembre de La Ruota della Fortuna segna la fine del percorso di Fortuna, docente di Acerra, che arrivava in studio da campionessa con un bottino complessivo di 76.700 euro vinti in due sere. Una cifra importante, come lei stessa aveva raccontato, pensata per fare un passo concreto verso l'estinzione del mutuo. Nella sfida natalizia, ha ceduto il titolo a Valeria, in una sereata che si è conclusa senza ulteriori incrementi, rendendo definitivo il bottino accumulato nelle due puntate precedenti. Il montepremi complessivo a La Ruota della Fortuna. Il dato di partenza è chiaro: 76.

