La prima volta buona di Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti, noto atleta e recordman nel bike trial, è ospite per la prima volta a La Volta Buona su Rai 1. Con una carriera dedicata alle sfide su due ruote, porta oggi la sua esperienza e passione in un’intervista che approfondisce il suo percorso e i valori che lo guidano. Un’occasione per conoscere meglio un atleta che ha fatto della determinazione il suo tratto distintivo.

Vittorio Brumotti, campione di bike trial con numerosi record alle spalle, è ospite oggi per la prima volta a La Volta Buona su Rai 1. Nel corso di un'intervista "one to one" con Caterina Balivo, Brumotti si racconta tra successi sportivi, nuove imprese televisive e il suo impegno sociale, ripercorrendo una carriera fatta di sfide estreme, record mondiali e attenzione costante al territorio e alle persone.

