La piazza rinata con la M4

Dopo i lavori conclusi, la piazza della Resistenza Partigiana si presenta ora rinnovata e più funzionale. La riqualificazione della zona, in particolare della M4, ha contribuito a migliorare la fruibilità e l’estetica dello spazio pubblico, rendendolo un punto di riferimento più accogliente per residenti e visitatori. Un intervento che valorizza il quartiere e ne sottolinea l’importanza storica e urbanistica.

Cucchi Terminati i lavori per la M4, piazza della Resistenza Partigiana assume un aspetto che più si avvicina a quello di una vera e propria piazza. Perché in effetti mi era sempre apparsa piuttosto un incrocio tra via Correnti e via De Amicis. Ricordiamo che questo luogo nell'Ottocento era ancora quello della Pusterla dei Fabbri, quanto restava cioè del ponte sul Naviglio, che scorreva proprio lungo la stessa via De Amicis. Quest'area era parte della stessa via Cesare Correnti, il patriota e politico (18151888), di cui ora è ben visibile la scultura di Luigi Sacchi del 1901. Arrivo dunque in piazza della Resistenza Partigiana, dove posso vedere le nuove panchine e dove si impone, con accoglienti tavolini esterni, uno storico e ottimo locale, e cioè il " Caffé Pasticceria Cucchi ".

