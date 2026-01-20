la nuova truffa dei messaggi che sembrano arrivare dal cup della regione campania

La Regione Campania informa i cittadini di aver rilevato un tentativo di truffa tramite messaggi SMS che sembrano provenire dal CUP regionale. Si consiglia di prestare attenzione e di evitare di condividere dati personali o bancari tramite comunicazioni non ufficiali. Per verifiche o segnalazioni, si invitano gli utenti a consultare i canali ufficiali della regione e a mantenere la massima cautela nelle comunicazioni online.

La Regione Campania desidera informare i cittadini riguardo a un recente tentativo di truffa perpetrato tramite SMS. È stato segnalato che alcuni messaggi fraudulentamente richiedono ai destinatari di contattare, con urgenza, gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” utilizzando un numero che inizia per 899. In altri casi, viene espressamente richiesto di chiamare il “Centro Unico Primario” a un numero che inizia con 893, mediante un invito a ricevere “importanti comunicazioni che la riguardano”. Si raccomanda vivamente di non richiamare, non rispondere e di cancellare immediatamente tali messaggi. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

