La Notte delle Muse illumina il Mariotti | classico musica e futuro in una sola serata

La Notte delle Muse al liceo Mariotti ha offerto un’occasione di confronto tra tradizione e modernità, unendo cultura classica, arte, musica e scienza. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti e cittadini in una serata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione del dialogo tra passato e futuro, creando un momento di incontro e riflessione condivisa.

