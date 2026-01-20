La Notte delle Muse illumina il Mariotti | classico musica e futuro in una sola serata
La Notte delle Muse al liceo Mariotti ha offerto un’occasione di confronto tra tradizione e modernità, unendo cultura classica, arte, musica e scienza. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti e cittadini in una serata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione del dialogo tra passato e futuro, creando un momento di incontro e riflessione condivisa.
Una notte al liceo per celebrare la classicità. Con la “Notte delle Muse” il liceo si è aperto alla cittadinanza con un viaggio tra cultura classica, arte, scienza e musica che ha coinvolto studenti, docenti e numerosi ospiti esterni.La serata è iniziata con i saluti della dirigente scolastica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
