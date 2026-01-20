La lite allenatore-ds va di moda? A Milanello no E il mercato rossonero funziona

La recente discussione tra allenatore e direttore sportivo sembra essere meno presente a Milanello, dove il focus è sulla continuità e sui risultati. La collaborazione tra Allegri e Tare si riflette nelle scelte di mercato, come la rinuncia a Theo Hernandez e l’ingaggio di Fullkrug, dimostrando un approccio strategico e ponderato che sta portando i suoi frutti.

C'è una strana, e comune, tendenza nella nostra serie A. Alla Lazio, per fare l'esempio più eclatante, Lotito e Sarri se le sono dette apertamente: "Qui comando io e decido gli acquisti. Lui li allena". "Bene, io mi tiro fuori, ma non dite che qualche giocatore l'ho scelto io". Ma anche alla Roma il termometro tra Gasperini e il ds Massara è salito moltissimo. Al Napoli la polemica è stata più sottile, con Conte che si è addirittura lamentato del numero eccessivo di arrivi: lui avrebbe preferito prenderne la metà e magari di un livello superiore. Fatto sta che gli infortuni hanno poi dato ragione al club, ma questo è un altro discorso.

