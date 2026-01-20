La Gran Fondo tocca quota 8.500

La Gran Fondo Strade Bianche Estra 2026, in programma l’8 marzo, ha raggiunto un record di iscritti, superando le 8.500 adesioni. Questo risultato testimonia l’interesse crescente per questa manifestazione, che ogni anno attrae appassionati di ciclismo da tutta Italia. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel calendario delle gare su strada, offrendo un’opportunità unica di vivere un’esperienza sportiva in un contesto di grande tradizione.

Ottomilacinquecento: l’edizione 2026 della Gran Fondo Strade Bianche Estra, in calendario l’8 marzo, ha raggiunto un traguardo eccezionale per numero di iscritti. Rispetto alle passate edizioni saranno 2000 in più gli appassionati pronti a spingere sui pedali sulle orme dei grandi campioni che attraverseranno le crete senesi il giorno precedente. Due i percorsi tra cui scegliere: medio fondo, di 87 km, con partenza alle 7,30, e gran fondo, di 137,7 km, con partenza alle 9, entrambi con arrivo in piazza del Campo. In serata, in occasione della Gionata internazionale della donna, il teatro dei Rozzi ospiterà lo spettacolo ‘Donne informate sui fatti’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

