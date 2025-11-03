Pronostico Tottenham-Copenaghen | la striscia tocca quota 22
Tottenham-Copenaghen è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Impegno agevole, per il Tottenham, in questo quarto turno della fase a girone unico della Champions League. Non solo per quelli che sono i valori che scenderanno in campo – il Copenaghen rispetto ai londinesi è davvero poca cosa – ma anche per quelle che sono le statistiche che accompagnano questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Intanto: cinque punti per i padroni di casa in tre partite, uno solo per i danesi che vengono pure dalla sconfitta interna contro il Borussia Dortmund; gli Spurs sono imbattuti, inoltre, nelle ultime 21 partite casalinghe che sono state giocate in competizioni Uefa (17 vittorie e 4 pareggi) e, per completare l’operazione, il Copenaghen ha vinto solo due delle precedenti 19 partite contro squadre inglesi (5N, 12P) e non ha mai vinto in trasferta (2N, 7P). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
