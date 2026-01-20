La famiglia di Stefano ha deciso così Morto il papà di De Martino la scoperta sui funerali

La famiglia di Stefano De Martino ha annunciato la scomparsa di Enrico De Martino, suo padre. La notizia è stata comunicata in seguito ai funerali svoltisi a Torre Annunziata. Enrico De Martino, figura rispettata nel territorio, ha lasciato un ricordo di sobrietà e dedizione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per i familiari e per quanti lo hanno conosciuto.

Lutto profondo a Torre Annunziata per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana e conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno. La notizia della morte del 61enne, avvenuta dopo una lunga malattia, ha scosso profondamente la comunità locale, dove Enrico era molto conosciuto e stimato, non solo per il suo passato artistico ma anche per il legame storico della famiglia con il territorio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i funerali si terranno martedì 20 gennaio 2026 nella Chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso, all’interno del complesso monastico di Torre del Greco, cittadina al confine con Torre Annunziata e profondamente intrecciata alla storia della famiglia De Martino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

