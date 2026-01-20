La famiglia di Stefano ha deciso così Morto il papà di De Martino la scoperta sui funerali
La famiglia di Stefano De Martino ha annunciato la scomparsa di Enrico De Martino, suo padre. La notizia è stata comunicata in seguito ai funerali svoltisi a Torre Annunziata. Enrico De Martino, figura rispettata nel territorio, ha lasciato un ricordo di sobrietà e dedizione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per i familiari e per quanti lo hanno conosciuto.
Lutto profondo a Torre Annunziata per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana e conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno. La notizia della morte del 61enne, avvenuta dopo una lunga malattia, ha scosso profondamente la comunità locale, dove Enrico era molto conosciuto e stimato, non solo per il suo passato artistico ma anche per il legame storico della famiglia con il territorio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i funerali si terranno martedì 20 gennaio 2026 nella Chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso, all’interno del complesso monastico di Torre del Greco, cittadina al confine con Torre Annunziata e profondamente intrecciata alla storia della famiglia De Martino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Stefano De Martino, addio a papà Enrico: la decisione della famiglia sui funeraliLa famiglia De Martino annuncia la perdita di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.
Leggi anche: “Hanno sospeso Affari tuoi”. Stefano De Martino, perché la Rai ha deciso così
Chi sono e cosa fanno Adelaide e Davide, i fratelli di Stefano De Martino; Morto il papà di Stefano De Martino, Enrico aveva 61 anni. Ex ballerino, gli ha trasmesso la passione per la danza; Stefano De Martino, morto il padre Enrico a 61 anni: era malato da tempo; Grave lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico.
Mariarosaria Scassillo, chi è la madre di Stefano e moglie di Enrico De Martino - La famiglia è l’unica cosa che conta, aveva detto De Martino a Mara Venier: conosciamo quindi meglio sua mamma Mariarosaria Scassillo ... dilei.it
La famiglia di E’ sempre mezzogiorno abbraccia Stefano de Martino: le parole della Clerici - Ha iniziato la puntata di E' sempre mezzogiorno con un omaggio a Valentino, Antonella Clerici oggi, 20 gennaio 2026. Non poteva che essere così, visto che lo ... ultimenotizieflash.com
Un pensiero sincero e un abbraccio rispettoso in questo momento così difficile. Alla famiglia e a Stefano, le nostre più sentite condoglianze per la perdita del suo caro papà #StefanoDeMartino #Condoglianze #Dolore #Famiglia - facebook.com facebook
Un fortissimo abbraccio a Stefano e alla sua famiglia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.