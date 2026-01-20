Nell’ultima puntata di Kliq This, Kevin Nash ha discusso di Bron Breakker e della sua evoluzione nel mondo del wrestling. In particolare, Nash ha sottolineato come il giovane talento non abbia più bisogno della

Nell’ultima puntata di Kliq This, Kevin Nash ha parlato di Bron Breakker e del match di Raw del 12 gennaio. Ha elogiato la velocità di Breakker e ha sottolineato che l’intensità sembrava incredibilmente reale. Ha anche condiviso la sua opinione secondo cui Breakker non ha più bisogno di far parte della Vision. Di seguito potete trovare alcuni momenti salienti: Sullo show in generale. “Ho trovato lo show molto bello. Tutto ciò che ruotava attorno a Bron davvero fantastico. Ho apprezzato molto come è stato sviluppato il tutto. Soprattutto quando hanno mostrato quel fottuto Bron che ha fatto quella fottuta corsa di 100 metri per placcare quel figlio di puttana”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Kevin Nash: "Bron Breakker non ha più bisogno della Vision"

WWE: Kevin Nash elogia il match tra CM Punk e Bron BreakkerKevin Nash ha commentato il match tra CM Punk e Bron Breakker, disputato a Raw per il WWE World Heavyweight Championship, durante una puntata del suo podcast Kliq This.

WWE: CM Punk è ancora troppo forte per Bron Breakker, non basta l’intervento della VisionNel recente episodio di Raw, CM Punk ha difeso con successo il WWE World Heavyweight Championship contro Bron Breakker.

