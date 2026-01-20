Juventus idea vice Yildiz | nel mirino Giovane del Verona

La Juventus si prepara a rinforzare il proprio reparto offensivo, valutando l’acquisto di una prima punta e un’alternativa a Kenan Yildiz. Tra i nomi in evidenza c’è un giovane talento del Verona, considerato un’idea per integrare la rosa e rafforzare il progetto tecnico di Luciano Spalletti. La strategia mira a consolidare la squadra con investimenti mirati, mantenendo un occhio di riguardo alle prospettive future.

La Juventus prepara il prossimo mercato con un doppio binario: rinforzare l’attacco con una prima punta e costruire un’alternativa credibile a Kenan Yildiz, il riferimento tecnico del progetto di Luciano Spalletti. In questo secondo filone prende corpo un nome nuovo, che nelle ultime settimane ha acceso l’attenzione della dirigenza: Giovane, attaccante classe 2004 del Hellas Verona, protagonista di un impatto brillante al debutto in Serie A. L’idea tecnica: dare respiro a Yildiz senza snaturare il gioco. La priorità è chiara: trovare un profilo con caratteristiche tecnico-tattiche affini a Yildiz, capace di garantire qualità tra le linee, strappi e imprevedibilità quando il leader ha bisogno di rifiatare.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus: idea Chiesa per fare da vice-YildizLa Juventus valuta l’ipotesi di inserire Federico Chiesa come vice-Yildiz nel reparto offensivo.

Juventus, Gonzalo Garcia dal Real Madrid idea per il vice – YildizLa Juventus valuta l'acquisto di Gonzalo Garcia dal Real Madrid come possibile vice per l’attacco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La Juventus cerca Maldini come vice-Yildiz, Napoli su En-Nesyri e Roma al lavoro per Fortini; Inserimento Juve per Malen, è un'idea per il vice-Yildiz! Tutti i nomi nella lista di Comolli; Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini; Daniel Maldini alla Juventus come vice Yildiz? Perché i bianconeri pensano al figlio di Paolo: la carriera dal Milan all'Atalanta.

Pagina 2 | Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli - I destini di mercato dei bianconeri e dei partenopei si intrecciano ancora sul mercato prima che sul campo: la situazione prima del big match dello Stadium ... tuttosport.com

Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli - I destini di mercato dei bianconeri e dei partenopei si intrecciano ancora sul mercato prima che sul campo: la situazione prima del big match dello Stadium ... tuttosport.com

La Juventus non perde di vista Kessié: nuovi contatti, è un'idea per l'estate x.com

Giovane nel mirino della Juventus I bianconeri sono alla ricerca del vice Yildiz e il brasiliano potrebbe rappresentare il profilo ideale. Infatti, come riportato da Nicolò Schira, la dirigenza avrebbe chiesto informazioni per il classe 2003, con il Verona che valut - facebook.com facebook