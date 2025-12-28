Braga-Benfica è una gara della sedicesima giornata della Liga portoghese e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico C’è un dato particolare che riguarda il Benfica di José Mourinho. Un dato che mette in evidenza la compattezza difensiva di una squadra che ha cambiato totalmente abito da quando lo Special One si è seduto in panchina. In trasferta è arrivata una sola sconfitta, in Champions League, sul campo del Newcastle. Poi un pareggio contro il Porto e poi solo ed esclusivamente vittorie. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono sei quelle di fila che il Benfica ha piazzato nel corso degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Braga-Benfica: Mou non ha mai sbagliato

