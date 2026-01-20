Jannik Sinner prende a pallate Gaston per 2 set poi il francese si ritira | esordio comodo a Melbourne

Jannik Sinner apre con successo il suo percorso agli Australian Open, vincendo i primi due set contro Hugo Gaston prima che il francese si ritiri. In poco più di un’ora, il tennista italiano si qualifica per il secondo turno, dimostrando solidità e determinazione. Un esordio senza troppi rischi, che permette a Sinner di proseguire con fiducia nel torneo Australiano.

Non poteva esserci esordio di torneo più comodo per Jannik Sinner. Il vincitore delle ultime due edizioni del torneo prende letteralmente a pallate il malcapitato Hugo Gaston e avanza in scioltezza al secondo turno degli Australian Open: il francese si ritira, dopo poco più di un’ora, sul 6-2 6-1 per l’avversario. Nei trentaduesimi il detentore del titolo affronterà il vincente del match tra l’australiano James Duckworth e il croato Dino Prizmic. Sinner parte 0-40, fatica a trovare la distanza sulla palla, si sblocca con l’ace, ne mette a segno tre e, con cinque punti consecutivi, sigla l’1-0. Gaston firma l’1-1 con il contropiede di rovescio vincente; l’italiano risponde con il 2-1 firmato dall’accelerazione di diritto a cui il rivale non riesce a rispondere. 🔗 Leggi su Oasport.it

