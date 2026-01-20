Sinner inizio sul velluto a Melbourne | vince due set poi Gaston si ritira

Jannik Sinner ha iniziato con successo il suo percorso agli Australian Open 2026, vincendo i primi due set contro Hugo Gaston prima che il francese si ritirasse. L’azzurro, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, ha dimostrato solidità nel suo esordio a Melbourne. La partita si è conclusa dopo un'ora e otto minuti, segnando un inizio promettente per il torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta sul velluto agli Australian Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, oggi, martedì 20 gennaio esordisce superando al primo turno il francese Hugo Gaston: il transalpino si ritira dopo un'ora e otto minuti, tempo che Sinner impiega per incamerare i primi 2 set per 6-2, 6-1. Una prova di forza di Sinner, che dopo qualche affanno nelle fasi iniziali del match fa valere la differenza di ranking con l'avversario e riparte da dove aveva lasciato a Torino, vincendo. Al prossimo turno per Sinner ci sarà la sfida con il vincente di Duckworth-Prizmic, mentre le buone notizie arrivano dalla notte italiana, che ha visto uscire di scena il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca, che Jannik avrebbe potuto incontrare al terzo turno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner, agli Australian Open una vittoria triste: Gaston si ritira dopo due set

