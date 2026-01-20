Jannik il ritorno del re Sfida aperta agli imprevisti

Jannik torna in campo con determinazione, affrontando con calma e concentrazione le sfide della stagione. In Australia, mentre i tennisti si preparano agli imprevisti, anche Coco Gauff si distingue, vincendo e scherzando sulla propria chioma rossa. Un contesto in cui la tenacia e la capacità di adattarsi sono fondamentali per affrontare gli appuntamenti sportivi più importanti.

A tal punto delicato il vagito di stagione che in Australia si aggrappano ai feticci. Coco Gauff si fa i capelli rosso-Sinner, vince e dice: "C’è qualcuno con la chioma come la mia che qui va particolarmente bene". Dalla sua pure Jannik il computer a Melbourne sceglie sempre lo stesso armadietto, oppure, dopo un paio di colpi con la nuova racchetta, riprende in mano – quasi schifato – il vecchio ferro. Maestrelli, alla prima vittoria Slam, impara che sfiderà Djokovic e ammette: "Non guardo mai il mio tabellone". Guai a chi interrompe i rituali sacri dei tennisti, uno in particolare, l’altoatesino, atteso oggi (alle 9, con dirette su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels) al debutto stagionale: prima partita (vera) in uno slam, contro il fantasista francese Gaston, la cui vittoria viene offerta a 50 volte la posta per intenderci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik, il ritorno del re. Sfida aperta agli imprevisti Leggi anche: Il ritorno del Re a Torino. Fan in delirio per Jannik Sinner Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Australian Open, martedì il ritorno in campo di Jannik Sinner; Più forte nel corpo e nella mente dopo aver attraversato un periodo che descrive come il più difficile della sua giovane carriera. E’ uno Jannik Sinner ancora più maturo e consapevole quello che oggi ha raccontato le sue sensazioni nella conferenza stampa di; Sinner prepara l’Open d’Australia: 30 gradi, cemento rovente e una scelta che spiazza tutti; 8 cose che (forse) non sapete su Jannik Sinner. Jannik, il ritorno del re. Sfida aperta agli imprevisti - Impresa Maestrelli, vince il suo primo match in uno Slam: troverà Djokovic . sport.quotidiano.net

Sinner emoziona New York: il ritratto che fa impazzire gli americani

Conto alla rovescia per il ritorno in campo di Jannik Sinner Segnatelo nel calendario: lunedì 19, ore 01:00 contro Hugo Gaston. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.