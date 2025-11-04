il ritorno del re a torino fan in delirio per jannik sinner

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo ha raggiunto ieri sera il capoluogo piemontese intorno alle 23 pronto a difendere il titolo di Maestro dei Maestri nell'edizione 2025 delle Nitto Atp Finals. In tanti oggi lo hanno atteso fuori dall'hotel Principi di Piemonte per un selfie o per farsi fare un autografo. Il campione è amatissimo e, come sempre, è stato generoso nel concedersi ai fan. L'arrivo di Jannik Sinner all'Hotel Principi di Piemonte (Video da X). Il benvenuto di Torino a Jannik Sinner #NittoATPFinals pic.twitter.comxT68lvt7Al — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) November 4, 2025 Giovedì 6 novembre sorteggio e Grand Opening Show . 🔗 Leggi su Agi.it

