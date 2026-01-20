Italia-Polonia oggi Europei pallamano 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa Italia-Polonia, incontro valido per la terza giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026 a Kristianstad. Ecco orario, programma, modalità di visione in tv e streaming. Una partita importante per l’Italia, che cerca di risollevarsi dopo le precedenti sconfitte e di ottenere un risultato positivo nel torneo continentale.

Mettersi alle spalle le sconfitte e andare a prendersi una vittoria dalla valenza doppia. L’Italia della pallamano è pronta a tornare in campo agli Europei 2026 di pallamano per sfidare la Polonia, in una sfida valida per la terza giornata del Girone F, in quel della Kristianstad Arena. I ko contro Islanda (39-26) e Ungheria (32-26) vanno superati, anche perché contro i polacchi – anche loro sconfitti dai nordici e dai magiari – c’è in ballo il terzo posto nella pool, che è vero che non consentirà a nessuna delle due di proseguire l’avventura continentale, ma darà accesso diretto al 3° e ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2027 del gennaio 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

