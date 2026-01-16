Oggi si apre il match Italia-Islanda, primo appuntamento degli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri tornano sulla scena continentale dopo 28 anni, grazie a una qualificazione storica. Di seguito, orario, canali TV, programma e opzioni streaming per seguire l’evento e seguire il percorso degli italiani nel torneo.

Europei pallamano 2026: ci siamo. Italia-Islanda, primo atto del percorso degli azzurri che tornano sulla scena continentale 28 anni dopo l’ultima volta, avendo ottenuto una qualificazione storica e pesante al torneo che fa il paio con quella guadagnata l’anno scorso per i Mondiali 2025. Da sfidare per Parisini e compagni, oggi – venerdì 16 gennaio, alle ore 18.00 -, c’è subito una delle pretendenti alla zona medaglie: quella selezione nordica che ha tradizione e forza dalla sua per provare ad arrivare fino in fondo. Il faccia a faccia fa parte del Girone F – che si gioca a Kristianstad (Svezia) – e di cui fanno parte anche l’Ungheria e la Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Islanda oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'Italia debutta agli EHF EURO 2026: azzurri a Kristianstad contro l'Islanda (ore 18:00, Sky Sport Uno e YouTube); Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky; Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming; Definito il roster dell’Italia agli EHF EURO 2026: debutto il 16 gennaio contro l’Islanda.

Italia-Islanda oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streaming - Islanda, primo atto del percorso degli azzurri che tornano sulla scena continentale 28 anni dopo l'ultima volta, ... oasport.it

LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: esordio complicato per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it