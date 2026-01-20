Iscrizioni 2026 27 | orientarsi nella scelta verificando le statistiche su istruzione e lavoro La sezione su Unica

Per le iscrizioni 202627, è importante orientarsi con informazioni affidabili. La piattaforma Unica offre una sezione dedicata all’orientamento, dove è possibile consultare statistiche su istruzione, formazione e occupazione. Questi strumenti aiutano studenti, genitori e consulenti a prendere decisioni consapevoli, analizzando dati aggiornati e pertinenti per scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

La piattaforma Unica mette a disposizione una sezione dedicata all'orientamento, con strumenti utili per esplorare dati legati a scuola, formazione e lavoro. Per chi deve scegliere un percorso scolastico o valutare il proprio futuro professionale, è possibile accedere a statistiche aggiornate e tendenze nazionali che aiutano a comprendere meglio le opzioni disponibili.

