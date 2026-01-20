IoT e dati intelligenti | quando le infrastrutture iniziano a pensare

L’Internet delle cose (IoT) e i dati intelligenti stanno rivoluzionando il modo in cui infrastrutture e sistemi pubblici operano. Attraverso sensori, reti e piattaforme digitali, le informazioni in tempo reale consentono una gestione più efficiente e responsabile di risorse e servizi. Questi strumenti rappresentano un passo importante verso una trasformazione digitale che mira a migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la qualità delle prestazioni in diversi settori.

Sensori, reti e piattaforme digitali: come i dati in tempo reale stanno cambiando industria e pubblica amministrazione. Negli ultimi anni l'Internet of Things ha superato la fase sperimentale per diventare una componente strutturale delle infrastrutture moderne. Sensori, dispositivi connessi e piattaforme di analisi dati operano oggi in modo continuo, generando informazioni preziose che permettono di monitorare ambienti, processi e servizi in tempo reale. Il vero valore dell'IoT non risiede solo nella raccolta dei dati, ma nella capacità di integrarli all'interno di infrastrutture di rete solide e sistemi software intelligenti.

Infrastrutture intelligenti: la manutenzione è digitaleLe infrastrutture intelligenti stanno rivoluzionando la gestione delle reti e della viabilità, grazie a tecnologie digitali avanzate.

