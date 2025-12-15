Infrastrutture intelligenti | la manutenzione è digitale

Le infrastrutture intelligenti stanno rivoluzionando la gestione delle reti e della viabilità, grazie a tecnologie digitali avanzate. Monitoraggio in tempo reale, manutenzione predittiva e riduzione dei costi sono ormai realtà fattibili, contribuendo a un’Italia più efficiente e sostenibile. Questo articolo esplora come l’innovazione tecnologica stia trasformando il settore delle infrastrutture pubbliche nel nostro Paese.

© Quotidiano.net - Infrastrutture intelligenti: la manutenzione è digitale UN’ITALIA in cui la viabilità stradale è monitorata in tempo reale, gli eventuali guasti nelle reti idriche ed energetiche anticipati e i costi di gestione e manutenzione delle opere civili sensibilmente ridotti: un sogno? No, se ci si avvale di tecnologie all’avanguardia già disponibili sul mercato. Intelligenza artificiale e IoT, infatti, possono trasformare le infrastrutture in reti intelligenti, renderle più efficienti, ridurre gli sprechi, minimizzare i rischi e garantire una maggiore resilienza, con servizi più affidabili e sostenibili per i cittadini. È la visione concreta che emerge nel nuovo rapporto ‘Smart infrastructure’ realizzato dal Centro studi Tim, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation center, osservatori 5G & Connected Digital Industry e Internet of Things del Politecnico di Milano e Comtel Innovation e presentato di recente al Tim Innovation Lab di Roma. Quotidiano.net Cybersecurity nelle Infrastrutture critiche: tipologie di rischio e risposte di sistema Infrastrutture intelligenti: la manutenzione è digitale - UN’ITALIA in cui la viabilità stradale è monitorata in tempo reale, gli eventuali guasti nelle reti idriche ed energetiche ... quotidiano.net

Acqua, energia, strade: l'Italia punta sulle infrastrutture intelligenti - Monitorare ponti, reti idriche ed energetiche può portare possibili risparmi fino a 54 miliardi di euro e un impatto sul Pil di 208 miliardi entro il 2030 ... repubblica.it

In un momento in cui l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo della tecnologia e delle infrastrutture dati, NetApp, azienda globale specializzata in soluzioni intelligenti per la gestione dei dati, rafforza la propria leadership internazionale con la nomin - facebook.com facebook

In questo numero di FOCUS ON parliamo di smart mobility. Dalla logistica ai trasporti pubblici, dalla micromobilità alla rivoluzione elettrica, fino all’AI che ridisegna veicoli e servizi: la mobilità sta prendendo forma tra nuove tecnologie, infrastrutture intellige x.com