Inter-Arsenal Sucic | Siamo pronti i dettagli faranno la differenza

Allo Stadio Giuseppe Meazza, si prepara una sfida importante tra Inter e Arsenal. Petar Sucic ha commentato l’atmosfera e la preparazione dei nerazzurri, sottolineando come siano pronti ad affrontare la partita, con l’attenzione ai dettagli che potrà fare la differenza. La sfida si svolgerà alle 21, in un contesto di grande attesa per questa notte europea.

Clima da grande notte europea al Stadio Giuseppe Meazza, dove alle 21 va in scena Inter-Arsenal. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Petar Sucic ha parlato ai canali del club, fotografando l’attesa e l’approccio dei nerazzurri. “Mi aspetto una grande Inter. Da quando ero bambino sognavo partite così: siamo pronti, sono carico e voglio fare bene”, ha detto il centrocampista. Sulla chiave del match, nessun dubbio: “A questo livello anche i dettagli minimi decidono tutto. È lì che dovremo essere impeccabili”. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Arsenal, Chivu scioglie gli ultimi dubbi: Sucic in vantaggioVigilia incerta in casa Inter in vista della partita contro l’Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League.

